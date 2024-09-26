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США та ЄС близькі до угоди щодо надання Україні $50 млрд з російських заморожених активів

20:38, 26 вересня 2024
США готові внести $20 млрд при зміні законодавства ЄС.
США та ЄС близькі до угоди щодо надання Україні $50 млрд з російських заморожених активів
Джерело фото: ArmyInform
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Сполучені Штати Америки та Європейський Союз ведуть переговори про надання Україні фінансової допомоги на суму $50 мільярдів, використовуючи прибутки від заморожених активів росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання зазначають, що США готові внести $20 мільярдів до цього масштабного пакету допомоги, якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти росії. Це забезпечить гарантії, що російські активи залишатимуться замороженими.

Однак, навіть якщо ЄС не внесе зміни, Сполучені Штати планують зробити внесок, але сума може бути меншою. Вашингтон очікує, що зміни до санкційного режиму підвищать стабільність надходжень від заморожених російських активів, які наразі потребують оновлення кожні півроку.

Загалом, фінансова допомога у $50 мільярдів буде надана спільно з ЄС, Канадою, Японією та Великою Британією. Кредит планують покрити за рахунок прибутків від $280 мільярдів заморожених активів Росії, більшість яких знаходяться в Європі.

Цей пакет від G7 стане доповненням до вже погодженого макрофінансового пакету ЄС на €50 мільярдів, який буде виділятися протягом 2024-2027 років і пов'язаний із виконанням реформ в Україні.

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