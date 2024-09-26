США и ЕС близки к соглашению о предоставлении Украине $50 млрд из российских замороженных активов

США готовы внести $20 млрд при изменении законодательства ЕС.

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Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму $50 миллиардов, используя доходы от замороженных активов россии. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания отмечают, что США готовы внести $20 миллиардов в этот масштабный пакет помощи, если ЕС изменит свое законодательство о санкциях против россии. Это обеспечит гарантии, что российские активы будут оставаться замороженными.

Однако, даже если ЕС не внесет изменения, Соединенные Штаты планируют сделать вклад, но сумма может быть меньше. Вашингтон ожидает, что изменения в санкционный режим повысят стабильность поступлений от замороженных российских активов, которые сейчас требуют обновления каждые полгода.

В общем, финансовая помощь в $50 миллиардов будет предоставлена совместно с ЕС, Канадой, Японией и Великобританией. Кредит планируют покрыть за счет доходов от $280 миллиардов замороженных активов России, большинство которых находятся в Европе.

Этот пакет от G7 станет дополнением к уже согласованному макрофинансовому пакету ЕС на €50 миллиардов, который будет выделяться в течение 2024-2027 годов и связан с выполнением реформ в Украине.

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