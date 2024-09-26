Денис Шмыгаль поручил разработать изменения в бюджет для гарантированного финансирования производства оружия

Долгосрочные военные контракты будут финансово гарантированы - правительство готовит изменения в бюджет.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам разработать законодательные изменения, которые позволят включить финансирование производства оружия и военной техники в защищенные статьи государственного бюджета. Об этом он заявил на заседании правительства.

«Украина постоянно нуждается в оружии и военной технике. Но сегодня из-за законодательных ограничений мы не можем финансировать из государственного бюджета долгосрочные военные контракты. Должны исправить эту ситуацию», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер поручил Министерству экономики, Министерству обороны, Министерству финансов и Министерству стратегических отраслей промышленности разработать соответствующие изменения в законодательство. Речь идет о том, чтобы сделать финансирование производства оружия и военной техники, в частности тех позиций, которые предусмотрены программой «Оружие победы», защищенной статьей бюджета.

«Это может быть определенный процент от всех расходов на закупку вооружения, но производители должны точно знать, что долгосрочные контракты с государством на производство необходимого оружия стабильные и финансово гарантированы. Это поможет бизнесу активнее развивать это направление, а государству - вовремя и ритмично получать новое вооружение», - отметил Шмыгаль.

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