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Кандидат на должность судьи посетил Донецк и Крым и упустил шанс стать судьей

07:30, 27 сентября 2024
Голоса членов Совета правосудия разделились, поэтому точку в истории, вероятно, поставит Верховный Суд.
Кандидат на должность судьи посетил Донецк и Крым и упустил шанс стать судьей
Источник фото - ВРП
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Высший совет правосудия 19 сентября 2024 года отказал во внесении представления Президенту о назначении участника отбора 2017 года на должность судьи. 

Заместитель начальника отдела сопровождения судебных споров относительно банкротства и взыскания задолженности Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве Дмитрий Иващенко претендовал на должность судьи Котовского горрайонного суда Одесской области. 

12 марта кандидат удачно прошел собеседование с коллегией ВККС № 3 и получил рекомендацию для назначения на должность судьи. 

Однако в Высшем совете правосудия у Дмитрия Иващенко сразу возникли проблемы.

В ходе первой попытки рассмотреть рекомендацию ВККС, состоявшуюся еще 18 апреля, члены Совета правосудия обратили внимание, что в 2018 и 2019 годах Дмитрий Иващенко посещал оккупированные территории Донецкой области и территорию АР Крым. 

В указанное время Дмитрий Иващенко уже был участником отбора на должности судей.

 Поездки проходили в следующие периоды времени:

  • с 26 августа по 3 сентября 2019 года – АР Крым 
  • с 26 сентября по 30 сентября 2019 года – город Донецк
  • с 26 мая по 2 июня 2018 года – город Донецк 

Таким образом, у некоторых членов Совета правосудия возник вопрос, как согласовываются добровольные поездки на оккупированные территории, со статусом судьи. 

Дмитрий Иващенко объяснил, что сам он является уроженцем Донецкой области, поэтому в городе Донецк проживают его родственники, которых он и проведывал. 

Кроме того, в Крым он ездил не на отдых, а с целью посещения своего крестника, который в то время лечился на полуострове. 

Соответствующие разрешения на посещение указанных территорий Дмитрий Иващенко получил. 

Впрочем, члены ВСП спросили у кандидата, поехал ли бы он в Крым или Донецк сейчас, если бы возникла такая возможность. 

На это Дмитрий Иващенко ответил, что сейчас он отказался бы от поездок, поскольку бы это помешало его карьере. 

Также он сообщил, что если бы он знал, что из-за поездок в Крым и Донецк у него в перспективе могут возникнуть проблемы, то вообще бы не ездил туда даже к близким. 

Такой ответ не совсем понравился части членов Совета правосудия, и рассмотрение рекомендации кандидата было отложено. 

Развязка истории все-таки наступила 19 сентября. 

Член Совета правосудия Оксана Кваша сообщила кандидату, что создается впечатление, что для Дмитрия Иващенко имеет значение только его карьера. То есть, если бы Дмитрий Иващенко заранее знал, что поездки в Крым и Донецк создадут ему проблемы, то он отказался бы от посещения близких ему лиц. 

«Это не так, но о себе тоже нужно подумать», – ответил на это Дмитрий Иващенко.

Тогда член ВСП Елена Ковбий спросила, на каком языке Дмитрий Иващенко общается со своими донецкими родственниками. Дмитрий Иващенко ответил, что общение с близкими происходит на русском языке.

В итоге во время голосования за внесение представления Президенту голоса членов Совета правосудия разделились.

«За» внесение представления проголосовали 9 членов Совета правосудия (Сергей Бурлаков, Александр Сасевич, Инна Плахтий, Виталий Салихов, Алексей Мельник, Алла Котелевец, Ольга Попикова, Николай Мороз и Татьяна Бондаренко). 

А «против» внесения представления проголосовали 5 членов Совета правосудия (Оксана Кваша, Олег Кандзюба, Елена Ковбий, Роман Маселко и Григорий Усик). 

Согласно требованиям закона, для внесения представления Президенту необходимо 14 голосов членов ВСП. 

Однако следует отметить, что точку в этой истории ставить рано, ведь Верховный Суд уже рассматривал в пользу истцов споры, возникшие вследствие отказа Высшего совета правосудия внести Президенту представление о назначении на должность судьи именно по причине посещения ими оккупированных территорий. 

Отметим, что это второй случай отказа ВСП во внесении Президенту представления о назначении на должность судьи кандидата из числа «второй группы» участников отбора 2017 года. В июне отказ получил адвокат, которого Совет правосудия заподозрил в желании скрыть информацию, которая могла повлиять на его карьерные перспективы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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