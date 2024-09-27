Кандидат на посаду судді відвідав Донецьк та Крим і втратив шанс стати суддею

Голоси членів Ради правосуддя розділилися, відтак крапку в історії ймовірно поставить Верховний Суд.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя 19 вересня 2024 року відмовила у внесенні подання Президенту про призначення учасника добору 2017 року на посаду судді.

Заступник начальника відділу супроводження судових спорів щодо банкрутства та стягнення заборгованості Головного управління Державної податкової служби у місті Києві Дмитро Іващенко претендував на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області.

12 березня кандидат вдало пройшов співбесіду з колегією ВККС № 3 та отримав рекомендацію для призначення на посаду судді.

Однак у Вищій раді правосуддя у Дмитра Іващенко одразу виникли проблеми.

Під час першої спроби розглянути рекомендацію ВККС, яка відбулася ще 18 квітня, члени Ради правосуддя звернули увагу, що у 2018 та 2019 роках Дмитро Іващенко відвідував окуповані території Донецької області та територію АР Крим.

В цей час Дмитро Іващенко вже був учасником добору на посади суддів.

Поїздки відбувалися у наступний час:

з 26 серпня по 3 вересня 2019 року – АР Крим

з 26 вересня по 30 вересня 2019 року – місто Донецьк

з 26 травня по 2 червня 2018 року – місто Донецьк

Відтак, у деяких членів Ради правосуддя виникли сумніви, чи узгоджуються добровільні поїздки на окуповані території зі статусом судді.

Дмитро Іващенко пояснив, що сам він є уродженцем Донецької області, відтак у місті Донецьк мешкають його родичі, яких він власне й відвідував.

Крім того, у Крим він їздив не на відпочинок, а з метою відвідування свого похресника, який в той час лікувався на півострові.

Відповідні дозволи на відвідування вказаних територій Дмитро Іващенко отримав.

Втім, члени ВРП запитали у кандидата, чи поїхав би він у Крим або Донецьк зараз, якщо б виникла така можливість.

На це Дмитро Іващенко відповів, що зараз він би відмовився від поїздок, оскільки б це перешкодило його кар’єрі.

Також він повідомив, що якщо б він знав, що через поїздки у Крим та Донецьк у нього в перспективі можуть виникнути проблеми, то взагалі б не їздив туди навіть до близьких.

Така відповідь не зовсім сподобалася частині членів Ради правосуддя і розгляд рекомендації кандидата було відкладено.

Розв’язка історії все ж наступила 19 вересня.

Член Ради правосуддя Оксана Кваша повідомила кандидату, що складається враження, що для Дмитра Іващенка має значення лише його кар’єра. Тобто, якщо б Дмитро Іващенко заздалегідь знав, що поїздки в Крим та Донецьк створять йому проблеми, то він би відмовився від відвідування близьких осіб.

«Це не так, але про себе теж треба подумати», – відповів на це Дмитро Іващенко.

Тоді член ВРП Олена Ковбій запитала, на якій мові Дмитро Іващенко спілкується з донецькими родичами. Дмитро Іващенко відповів, що спілкування з близькими відбувається на російській мові.

У підсумку, під час голосування за внесення подання Президенту голоси членів Ради правосуддя розділилися.

«За» внесення подання проголосували 9 членів Ради правосуддя (Сергій Бурлаков, Олександр Сасевич, Інна Плахтій, Віталій Саліхов, Олексій Мельник, Алла Котелевець, Ольга Попікова, Микола Мороз та Тетяна Бондаренко).

А «проти» внесення подання проголосували 5 членів Ради правосуддя (Оксана Кваша, Олег Кандзюба, Олена Ковбій, Роман Маселко та Григорій Усик).

Відповідно до вимог закону, для внесення подання Президенту необхідно 14 голосів членів ВРП.

Однак, слід зазначити, що крапку в цій історії ставити зарано, адже Верховний Суд вже розглядав на користь позивачів спори, що виникли внаслідок відмови Вищої ради правосуддя внести Президенту подання про призначення на посаду судді саме через відвідування ними окупованих територій.

Зазначимо, ще це лише другий випадок відмови ВРП у внесенні Президенту подання про призначення на посаду судді кандидата з числа «другої групи» учасників добору 2017 року. У червні відмову отримав адвокат, якого Рада правосуддя запідозрила у бажанні приховати інформацію, яка могла вплинути на його кар’єрні перспективи.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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