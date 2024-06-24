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Кандидат на посаду судді отримав відмову від Вищої ради правосуддя у внесенні подання Президенту: перший випадок

12:42, 24 червня 2024
Кандидата з числа учасників добору 2017 року притягнули до відповідальності за ст. 130 більше тринадцяти років тому.
Кандидат на посаду судді отримав відмову від Вищої ради правосуддя у внесенні подання Президенту: перший випадок
Джерело фото: ВРП
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Вища рада правосуддя 20 червня 2024 року відмовила у внесенні подання Президенту про призначення адвоката та юрисконсульта Олександра Руденка на посаду судді Драбівського районного суду Черкаської області.

Це перший випадок відмови ВРП у внесенні подання про призначення на посаду судді щодо учасника «другої групи» добору на посади суддів 2017 року.

Нагадаємо, що у травні ВККС завершила співбесіди з 434 кандидатами на 560 вакантних посад суддів місцевих судів.

Під час засідання Ради правосуддя було встановлено, що 2 квітня 2011 року, тобто більше ніж 13 років тому, працівники ДАЇ склали відносно Олександра Руденка протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Згідно з протоколом, Олександр Руденко, який керував автомобілем Mitsubishi у Черкаській області, у присутності двох свідків відмовився як від огляду на стан алкогольного сп’яніння, так і від поїздки для відповідного огляду у профільну лікарню.

22 квітня 2011 року Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав Олександра Руденка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Під час судового засідання кандидат свою провину визнав.

Олександр Руденко з рішенням суду сперечатися не став і відпрацював відповідні «штрафні» години в одному з комунальних підприємств міста Черкаси.  

Під час засідання Ради правосуддя Олександр Руденко поводив себе дещо дивно. Спочатку він повідомив членам ВРП, що за ст. 130 він до відповідальності ніколи не притягався та ніякі громадські роботи не виконував.

Потім кандидат розповів, що все ж згадав обставини подій 2011 року. Разом з тим, він повідомив, що став жертвою провокації ДАЇ та 2 квітня 2011 року він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Олександр Руденко зазначив, що відмовився від огляду на стан сп’яніння через те, що віз дитину до лікаря і не міг залишити дитину з дружиною на трасі.

Втім, схоже, що члени ВРП запідозрили кандидата у намірі приховати факт притягнення до відповідальності за ст. 130.

Відтак, під час голосування за внесення подання Президенту про призначення Олександра Руденко на посаду судді, голоси членів ВРП розподілилися.

«За» внесення подання проголосували 9 членів ВРП, а «проти» – 7 (Григорій Усик, Олег Кандзюба, Олексій Мельник, Роман Маселко, Оксана Кваша, Олена Ковбій та Дмитро Лук’янов).

Таким чином, пропозиція внести Президенту подання про призначення Олександра Руденко на посаду судді не набрала мінімально необхідні 14 голосів. 

Зазначимо, що Олександр Руденко 8 лютого 2024 року вдало пройшов співбесіду з колегією ВККС № 1.

Під час співбесіди з колегією Комісії питання можливого притягнення кандидата до відповідальності за ст. 130 КУпАП не досліджувалося.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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