Высший совет правосудия отказал кандидату на должность судьи во внесении представления Президенту: первый случай

Кандидат из числа участников отбора 2017 года был привлечен к ответственности по ст. 130 больше тринадцати лет назад.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 20 июня 2024 года отказал во внесении представления Президенту о назначении адвоката и юрисконсульта Александра Руденко на должность судьи Драбовского районного суда Черкасской области.

Это первый случай отказа ВСП внести представление о назначении на должность судьи в отношении участника «второй группы» отбора на должности судей 2017 года.

Напомним, что в мае ВККС завершила процедуру собеседований с 434 кандидатами на 560 вакантных должностей судей местных судов.

На заседании Совета правосудия было установлено, что 2 апреля 2011 года, то есть более 13 лет назад, работники ГАИ составили в отношении Александра Руденко протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно протоколу, Александр Руденко, управлявший автомобилем Mitsubishi в Черкасской области, в присутствии двух свидетелей отказался как от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, так и от поездки для соответствующего осмотра в профильную больницу.

22 апреля 2011 года Приднепровский районный суд города Черкассы признал Александра Руденко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 130 КоАП и назначил ему наказание в размере 40 часов общественных работ. Во время судебного заседания кандидат свою вину признал.

Александр Руденко с решением суда спорить не стал и отработал соответствующие «штрафные» часы в одном из коммунальных предприятий города Черкассы.

Во время заседания Совета правосудия Александр Руденко вел себя несколько странно. Сначала он сообщил членам ВСП, что по ст. 130 он к ответственности никогда не привлекался и никаких общественных работ не выполнял.

Затем кандидат рассказал, что все-таки вспомнил об обстоятельствах событий 2011 года. Вместе с тем он сообщил, что стал жертвой провокации ГАИ и 2 апреля 2011 года он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Александр Руденко отметил, что отказался от освидетельствования на состояние опьянения из-за того, что вез ребенка к врачу и не мог оставить ребенка с женой на трассе.

Впрочем, похоже, что члены ВСП заподозрили кандидата в намерении скрыть факт привлечения к ответственности по ст. 130.

Во время голосования за внесение представления Президенту о назначении Александра Руденко на должность судьи голоса членов ВСП распределились.

«За» внесение представления проголосовали 9 членов ВСП, а против - 7 (Григорий Усик, Олег Кандзюба, Алексей Мельник, Роман Маселко, Оксана Кваша, Елена Ковбий и Дмитрий Лукьянов).

Таким образом, предложение внести Президенту представление о назначении Александра Руденко на должность судьи не набрало минимально необходимых 14 голосов.

Отметим, что Александр Руденко 8 февраля 2024 года удачно прошел собеседование с коллегией ВККС №1.

Во время собеседования с коллегией, вопрос возможного привлечения кандидата к ответственности по ст. 130 КоАП не изучался.

Автор: Вячеслав Хрипун

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