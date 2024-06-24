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67% поступающих в магистратуру и аспирантуру - мужчины старше 30 лет: что говорят в МОН

12:42, 24 июня 2024
Несмотря на аномальный наплыв мужчин призывного возраста в магистратуру и аспирантуру, МОН не планирует увеличивать количество мест.
67% поступающих в магистратуру и аспирантуру - мужчины старше 30 лет: что говорят в МОН
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Министерство образования и науки Украины сообщило об аномальном росте количества мужчин призывного возраста, которые зарегистрировались на поступление в магистратуру и аспирантуру в этом году. Как ранее сообщалось, в 2024 году желание сдавать единый вступительный экзамен изъявили почти 246 тысяч человек. И хотя в МОН обеспокоены рекордным количеством мужчин, которые хотят поступить в магистратуру и аспирантуру, однако пока не существует намерения увеличивать количество мест в университетах.

По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, с 2022 года в украинских университетах фиксируют стремительный рост количества поступающих в аспирантуру. Особенно заметно выросла доля мужчин призывного возраста, в частности тех, кто старше 30 лет. За последние пять лет в аспирантуру в целом поступили 56,4 тысячи человек, среди них почти 30 тысяч мужчин старше 25 лет. Из них 78% (23,3 тысячи человек) начали обучение в аспирантуре в 2022-2023 годах, причем 67% из них - это мужчины старше 30 лет. Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь».

В период с 2019 по 2021 год количество поступающих в аспирантуру в среднем немного превышало 7 тысяч человек ежегодно. При этом доля мужчин старше 25 лет не превышала 33%. Однако, начиная с 2022 года, эта цифра выросла в 6,5 раза.

В 2022 году на аспирантуру поступили более 15 тысяч человек, из них 9,7 тысяч мужчин старше 25 лет, из которых 7 тысяч мужчин старше 30 лет (65% от общего количества). В 2023 году количество поступающих выросло до 18,8 тысяч, среди них 13,5 тысяч мужчин старше 25 лет, из них 13,2 тысячи - старше 30 лет (72% от общего количества).

За последние два года мужчины старше 25 лет чаще всего поступали на дневную форму обучения по контракту. В 2022 году таких было 7,4 тысячи человек, а в 2023 году - 11,2 тысячи.

Михаил Винницкий подчеркнул, что правительство работает над механизмом, который позволит «отфильтровать реальных ученых» от тех, кто, возможно, поступает в аспирантуру по другим мотивам. Это должно помочь обеспечить, что университетские места занимают именно те, кто стремится к научной деятельности.

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