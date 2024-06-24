67% вступників до магістратури та аспірантури – чоловіки старші 30 років: що кажуть в МОН

Попри аномальний наплив чоловіків призовного віку до магістратури та аспірантури, МОН не планує збільшувати кількість місць.

Міністерство освіти і науки України повідомило про аномальне зростання кількості чоловіків призовного віку, які зареєструвалися на вступ до магістратури та аспірантури цього року. Як раніше повідомлялося, у 2024 році бажання складати єдиний вступний іспит виявили майже 246 тисяч осіб. І хоч у МОН стурбовані рекордною кількістю чоловіків, які хочуть вступити у магістратуру й аспірантуру, проте поки не існує наміру збільшувати кількість місць в університетах.

За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, з 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання кількості вступників в аспірантуру. Особливо помітно зросла частка чоловіків призовного віку, зокрема тих, хто старше 30 років. За останні п'ять років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, серед них майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. З них 78% (23,3 тисячі осіб) розпочали навчання в аспірантурі у 2022-2023 роках, причому 67% із них – це чоловіки віком за 30 років. Про це пише «Українській правді. Життя».

У період з 2019 до 2021 року кількість вступників до аспірантури в середньому трохи перевищувала 7 тисяч осіб щорічно. При цьому частка чоловіків старше 25 років не перевищувала 33%. Однак, починаючи з 2022 року, ця цифра зросла в 6,5 рази.

У 2022 році на аспірантуру вступили понад 15 тисяч осіб, з них 9,7 тисяч чоловіків старше 25 років, з яких 7 тисяч чоловіків старше 30 років (65% від загальної кількості). У 2023 році кількість вступників зросла до 18,8 тисяч, серед них 13,5 тисяч чоловіків старше 25 років, з них 13,2 тисячі – старше 30 років (72% від загальної кількості).

За останні два роки чоловіки старше 25 років найчастіше вступали на денну форму навчання за контрактом. У 2022 році таких було 7,4 тисячі осіб, а у 2023 році – 11,2 тисячі.

Михайло Винницький підкреслив, що уряд працює над механізмом, який дозволить «відфільтрувати реальних науковців» від тих, хто, можливо, вступає на аспірантуру з інших мотивів. Це має допомогти забезпечити, що університетські місця займають саме ті, хто прагне до наукової діяльності.

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