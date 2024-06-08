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В УЦОЯО заявили про аномальний ріст кількості бажаючих здобувати вищу освіту у 2024 році

08:48, 8 червня 2024
Бажання складати єдиний вступний іспит виявили майже 246 тисяч осіб.
В УЦОЯО заявили про аномальний ріст кількості бажаючих здобувати вищу освіту у 2024 році
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За останній рік спостерігається значне зростання інтересу до вищої освіти в Україні. У 2024 році бажання складати єдиний вступний іспит виявили майже 246 тисяч осіб. Про це повідомив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко.

«Аномально зросла кількість тих, хто захотів здобувати вищу освіту. При чому, якщо в середньому ми плануємо, так скажімо, 100 тисяч і більше трішки ста тисяч учасників, орієнтуючись на показники попередніх років, то цьогоріч таких осіб, які зареєструвалися для проходження єдиного вступного іспиту або скорочено ЄВІ 246 тисяч майже осіб. Це неймовірне навантаження, щоб ви розуміли, на систему тестування як таку. Тому що плановані показники. Це не просто ідеться про те, що ми розробили чи не розробили необхідну кількість тестів. Це йдеться передусім про пункти тестування, де ці всі учасники мають складати тести. І це надзвичайно складно в нинішніх умовах», - пояснив Терещенко.

«І звісно, що така аномальна реєстрація, вплинула суттєво», - додав він.

Раніше повідомлялося про 200 тисяч осіб, які зареєструвалися на вступні іспити до магістратури та аспірантури. Зазвичай на такі іспити реєструються близько 110-120 тисяч осіб.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону зазначив, що цього року кількість зареєстрованих кандидатів є рекордом.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України повідомило про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтва у 2024 році. Ці зміни враховують поточну воєнно-політичну ситуацію в країні та необхідність підтвердження високого рівня знань і навичок вступників.

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