В УЦОКО заявили об аномальном росте количества желающих получать высшее образование в 2024 году

Желание сдавать единый вступительный экзамен изъявили почти 246 тысяч человек.

За последний год наблюдается значительный рост интереса к высшему образованию в Украине. В 2024 году желание сдавать единый вступительный экзамен изъявили почти 246 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко.

«Аномально возросло количество тех, кто захотел получать высшее образование. Причем, если в среднем мы планируем, так скажем, 100 тысяч и немного более ста тысяч участников, ориентируясь на показатели предыдущих лет, то в этом году таких лиц, которые зарегистрировались для прохождения единого вступительного экзамена или сокращено ЕВИ 246 тысяч почти человек. Это невероятная нагрузка, чтобы вы понимали, на систему тестирования как таковую. Потому что планируемые показатели. Это не просто речь о том, что мы разработали или не разработали необходимое количество тестов. Это речь прежде всего о пунктах тестирования, где все эти участники должны сдавать тесты. И это очень сложно в нынешних условиях», - пояснил Терещенко.

«И конечно, что такая аномальная регистрация повлияла существенно», - добавил он.

Ранее сообщалось о 200 тысячах человек, которые зарегистрировались на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру. Обычно на экзамены регистрируются около 110-120 тысяч человек.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона отметил, что в этом году количество зарегистрированных кандидатов является рекордом.

Напомним, Министерство образования и науки Украины сообщило об обновлении Порядка приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии и доктора искусства в 2024 году. Эти изменения учитывают текущую военно-политическую ситуацию в стране и необходимость подтверждения высокого уровня знаний и навыков поступающих.

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