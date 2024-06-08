В Минобороны призвали Раду безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о Военной полиции

В Минобороны заявили, что его специалисты совместно с Генштабом и Военной службой правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для усовершенствования документа.

Министерство обороны призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д о Военной полиции и вернуться к его рассмотрению после дополнительных консультаций.

В Минобороны заявили, что его специалисты совместно с Генштабом и Военной службой правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для усовершенствования этого документа.

«Создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, обеспечивающей справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих», - отметили в Минобороны.

Создание всей вертикали военной юстиции – военной полиции, военной прокуратуры и военных судов – в ведомстве называют одним из своих приоритетов.

«Это шаг, необходимый для укрепления обороноспособности Украины и обеспечения правопорядка в армии», - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал парламенту принять законопроект о Военной полиции 6569-д и сопроводительный 6570-д, предусматривающий внесение изменений в КУоАП, УК и УПК.

Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Также Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему законопроекты о военной полиции сняли с рассмотрения в Раде.

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