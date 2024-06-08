У Байдена подняли вопрос о возможном усилении развертывания стратегического ядерного оружия США

В Белом доме заявили, что если противники США увеличат зависимость от ядерного оружия, «не будет другого выбора, кроме как скорректировать» позицию и возможности.

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Соединенным Штатам Америки, возможно, придется увеличить развертывание стратегического ядерного оружия в ближайшие годы для сдерживания растущих угроз со стороны России, Китая и других противников.

Об этом заявил старший помощник Белого дома высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности по вопросам контроля над вооружениями Пранай Вадди, пишет «Reuters».

Он подчеркнул, что США по-прежнему привержены международным режимам контроля над вооружениями и нераспространением, призванным ограничить распространение ядерного оружия.

Такое заявление он сделал во время речи, в которой отметил изменение политики, направленной на то, чтобы заставить москву и Пекин отменить отказ от призывов США к переговорам по ограничению арсенала.

«При отсутствии изменений в арсеналах противника мы можем достичь момента в ближайшие годы, когда потребуется увеличение нынешней численности развернутых сил. Мы должны быть полностью готовы к исполнению, если президент примет такое решение», – сказал он Ассоциации по контролю над вооружениями.

Он добавил, что может наступить день, когда потребуется больше ядерного оружия для сдерживания противников США и защиты американского народа, а также их союзников и партнеров.

Как пишет «Reuters», в настоящее время США соблюдают лимит в 1 550 развернутых стратегических ядерных боеголовок. Этот предел установлен в договоре россией 2010 года. Однако в прошлом году москва «приостановила» свое участие.

По словам Вадди, россия, Китай и Северная Корея «расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы бешеной скоростью».

Эти трое и Иран «все больше сотрудничают и координируют друг друга таким образом, что противоречит миру и стабильности, угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам и обостряет напряженность в регионе», сказал он.

Вадди подчеркнул, что ядерная доктрина США хранит ядерное оружие для сдерживания атак противников «на нас, наших союзников и партнеров», в то же время сохраняя приверженность Британии и Франции к «прозрачности» ядерной политики и ядерных сил.

Но если противники США увеличат зависимость от ядерного оружия, «у нас не будет другого выбора, кроме как скорректировать нашу позицию и возможности для сохранения сдерживания и стабильности», сказал он.

По его словам, администрация делает «рассудительные шаги» в этих целях, включая модернизацию арсенала США.

Вадди отметил, что президент Джо Байден пообещал продолжать соблюдать ограничения по развертыванию, установленным в дороге о ядерном оружии, пока россия их соблюдает.

Однако, по его словам, москва неоднократно исключала переговоры по договору, который станет преемником действующего договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году.

По его словам, Китай отказался обсуждать с Соединенными Штатами расширение своего ядерного арсенала.

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