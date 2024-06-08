У Байдена підняли питання про можливе посилення розгортання стратегічної ядерної зброї США

У Білому домі заявили, що якщо супротивники США збільшать залежність від ядерної зброї, «не буде іншого вибору, окрім як скоригувати» позицію та можливості.

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Сполученим Штатам Америки, можливо, доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї в найближчі роки для стримування зростаючих загроз з боку росії, Китаю та інших супротивників.

Про це заявив старший помічник Білого дому високопосадовець Ради національної безпеки з питань контролю над озброєннями Пранай Вадді, пише «Reuters».

Він наголосив, що США, як і раніше, прихильні до міжнародних режимів контролю над озброєннями і нерозповсюдження, покликаних обмежити поширення ядерної зброї.

Таку заяву він зробив під час промови, у якій окреслив зміну політики, спрямовану на те, щоб змусити москву та Пекін скасувати відмову від закликів США до переговорів щодо обмеження арсеналу.

«За відсутності змін в арсеналах супротивника ми можемо досягти моменту в найближчі роки, коли буде потрібно збільшення нинішньої чисельності розгорнутих сил. Ми повинні бути повністю готові до виконання, якщо президент прийме таке рішення», — сказав він Асоціації контролю над озброєннями.

Він додав, що може настати день, коли буде потрібно більше ядерної зброї для стримування супротивників США і захисту американського народу, а також їхніх союзників і партнерів.

Як пише «Reuters», наразі США дотримуються ліміту в 1 550 розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок. Цей ліміт встановлений в договорі росією 2010 року. Однак в минулому році москва «призупинила» свою участь.

За словами Вадді, росія, Китай і Північна Корея «розширюють і диверсифікують свої ядерні арсенали шаленою швидкістю».

Ці троє та Іран «все більше співпрацюють і координують один одного таким чином, що суперечить миру та стабільності, загрожує Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам і загострює напруженість у регіоні», сказав він.

Вадді наголосив, що ядерна доктрина США зберігає ядерну зброю для стримування атак супротивників «на нас, наших союзників і партнерів», водночас зберігаючи прихильність Британії та Франції до «прозорості» щодо ядерної політики та ядерних сил.

Але якщо супротивники США збільшать залежність від ядерної зброї, «у нас не буде іншого вибору, окрім як скоригувати нашу позицію та можливості для збереження стримування та стабільності», сказав він.

За його словами, адміністрація робить «розважливі кроки» з цією метою, включаючи модернізацію арсеналу США.

Вадді зазначив, що президент Джо Байден пообіцяв продовжувати дотримуватись обмежень щодо розгортання, встановлених у договорі про ядерну зброю, доки росія їх дотримується.

Однак, за його словами, москва неодноразово відкидала переговори щодо договору, який стане наступником діючого договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується у 2026 році.

За його словами, китай відмовився обговорювати зі Сполученими Штатами розширення свого ядерного арсеналу.

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