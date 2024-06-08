У Міноборони закликали Раду невідкладно повернутися до розгляду законопроекту про Військову поліцію

У Міноборони заявили, що його фахівці спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення документа.

Міністерство оборони закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про Військову поліцію і повернутися до його розгляду після додаткових консультацій.

У Міноборони заявили, що його фахівці спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього документа.

«Створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців», - зазначили у Міноборони.

Створення всієї вертикалі військової юстиції – військової поліції, військової прокуратури та військових судів – у відомстві називають одним зі своїх пріоритетів.

«Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності України та забезпечення правопорядку в армії», – наголосили у Міноборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував парламенту ухвалити законопроект про Військову поліцію 6569-д та супровідний 6570-д, який передбачає внесення змін до КУпАП, КК та КПК.

Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн. Відповідні норми передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності Військової поліції 6570-д.

Також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому законопроекти про військову поліцію зняли з розгляду в Раді.

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