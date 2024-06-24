Медиа освободят от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней с момента получения определения суда

Для онлайн-медиа могут упростить освобождение от ответственности за комментарии читателей, а также за недословное цитирование спикеров – Комитет согласовал законопроект Ярослава Юрчишина.

Онлайн-медиа будут освобождать от ответственности за комментарии читателей, если они удалят их в течение 3 дней с момента получения решения суда. Постановление о принятии соответствующего законопроекта 11321 председателя Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослава Юрчишина зарегистрировано в парламенте.

Так, предлагается уточнить норму статьи 117 Закона «О медиа», установив, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрещение распространения которой предусмотрено статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб-сайте или веб-странице такого медиа, при условии, что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом (прилагается норма о том, что в течение 3 дней со дня определения суда).

То есть Ярослав Юрчишин в проекте предлагает предусмотреть, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за комментарии читателей, при условии, что медиа ограничило доступ к такой информации в течение 3 дней не только с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета, а и с момента получения определения об открытии соответствующего производства судом.

Также депутаты предлагают освобождать медиа от ответственности, если они дали слова спикера не только дословно, но и в «переводе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или сообщений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности».

В настоящее время медиа освобождаются от риска выплачивать средства по решению суда только в случае, если воспроизведение является дословным.

«О предложении законопроекта об уточнении пункта 4 части первой статьи 117, которая определяет основание освобождения от ответственности за дословное воспроизведение публичного выступления или сообщения, или распространение зарегистрированным медиа информации – эта норма на практике фактически не применяется, поскольку первоисточник – субъект в сфере медиа , обнародует публичные выступления не дословно, а в переводе, без искажения сущности, другие медийщики размещают такую ​​информацию со ссылкой на первоисточник (не имея возможности убедиться, что дословное изложение имеет место) и, как следствие, в судах несут ответственность, как распространители информации, наравне с первоисточником» – указывают авторы проекта.

Также в законопроекте предлагается закрепить ныне действующий порядок, согласно которому журналисты имеют право передвигаться в комендантский час при условии получения соответствующей аккредитации и прохождения проверки.

Автор: Наталя Мамченко

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