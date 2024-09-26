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Цієї зими можливі відключення світла в Україні від 4 до 20 годин – що кажуть в Мінонерго

19:59, 26 вересня 2024
Міністр енергетики попередив, що точну тривалість відключень передбачити складно.
Цієї зими можливі відключення світла в Україні від 4 до 20 годин – що кажуть в Мінонерго
Джерело фото: mev.gov.ua
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Ця зима може стати однією з найскладніших для України, про що свідчать дані міжнародних енергетичних організацій. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини попередила, що українцям варто очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 годин на добу. Про це раніше повідомляли і в Центрі протидії дезінформації – за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення світла в Україні триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.

Однак Галущенко зазначив, що цей прогноз є умовним і може змінитися.

«На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства, і ми попросили їх зробити звіт. От вони сказали, що зима буде складною, а, можливо, найскладнішою», — заявив міністр.

За словами Галущенка, точну тривалість відключень передбачити складно, оскільки на це впливає низка факторів, зокрема можливі удари по енергетичній інфраструктурі. Він підкреслив, що прогнози щодо годин відключень є спекулятивними, адже все залежить від наслідків таких ударів.

«Тому є багато спекуляцій, різні експерти говорять різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці. Не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему. Спрогнозувати це сьогодні неможливо, але я кажу, що давайте готуватися до найгірших сценаріїв. Але ми робимо все, щоб це ніколи не знадобилося», — додав Галущенко, запевнивши, що енергосектор працює над мінімізацією ризиків.

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