Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Взимку в Україні можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу

08:48, 5 вересня 2024
За найкращим сценарієм відключення світла взимку будуть 12 годин на добу, за найгіршим — до 20.
Взимку в Україні можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення світла в Україні триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розглядає кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.

Оптимістичний сценарій передбачає, що 8−9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться м’якою, без сильних морозів. У такому разі можливе відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, що призведе до вимкнень світла на термін до 12 годин на добу.

Песимістичний сценарій передбачає відновлення лише близько 2000 мегават потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і холодної зими. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою.

У найнесприятливішому випадку, якщо росія продовжить атаки на українську енергетику, громадянам доведеться проводити до 20 годин на добу без електроенергії та опалення.

Згідно з прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, при температурі -10°C взимку українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії тільки 12−14 годин на добу, решту 10 годин доведеться обходитися без світла.

У ЦПД також підкреслили, що значні надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту до США українська делегація домовилася з американськими урядовцями та бізнесом про стратегію швидкого відновлення і модернізації української енергосистеми. Зокрема, США виділили Україні пакет допомоги на суму $800 млн для зміцнення енергетичної безпеки.

«Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії», — додали у Центрі.

Раніше киянам пояснили, чому у білій зоні світло з’являється із запізненням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Російські військовополонені працюють добре, значно краще ніж наші ув’язнені – Мін’юст

За даними Міністерства юстиції, російські військовополонені працюють на підвищення обороноздатності України.

Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення ревізій судів – Рахункова палата

Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення їх ревізій.

ТЦК намагаються мобілізувати охорону табору, в якому утримуються російські військовополонені – Мін’юст

У Дніпропетровській області намагаються мобілізувати охорону табору для тримання військовополонених «Центр-3».

Тиснути на суди стане простіше, якщо роль голови суду буде нівельована

Нівелювання ролі голів судів може призвести до замовчування проблем в судовій владі, погіршення взаємодії і посилення тиску на суди.

Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції

До засідання фракції, де обговорювали кандидатів у нові міністри, долучився Президент Володимир Зеленський

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області