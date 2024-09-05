Взимку в Україні можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу

За найкращим сценарієм відключення світла взимку будуть 12 годин на добу, за найгіршим — до 20.

За оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення світла в Україні триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розглядає кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.

Оптимістичний сценарій передбачає, що 8−9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться м’якою, без сильних морозів. У такому разі можливе відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, що призведе до вимкнень світла на термін до 12 годин на добу.

Песимістичний сценарій передбачає відновлення лише близько 2000 мегават потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і холодної зими. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою.

У найнесприятливішому випадку, якщо росія продовжить атаки на українську енергетику, громадянам доведеться проводити до 20 годин на добу без електроенергії та опалення.

Згідно з прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, при температурі -10°C взимку українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії тільки 12−14 годин на добу, решту 10 годин доведеться обходитися без світла.

У ЦПД також підкреслили, що значні надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту до США українська делегація домовилася з американськими урядовцями та бізнесом про стратегію швидкого відновлення і модернізації української енергосистеми. Зокрема, США виділили Україні пакет допомоги на суму $800 млн для зміцнення енергетичної безпеки.

«Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії», — додали у Центрі.

Раніше киянам пояснили, чому у білій зоні світло з’являється із запізненням.

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