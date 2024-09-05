Зимой в Украине возможны отключения света от 12 до 20 часов в сутки

По лучшему сценарию отключения света зимой будут 12 часов в сутки, по самому худшему — до 20.

По оптимистическому сценарию в осенне-зимний период отключение света в Украине будет продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическому — до 20 часов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В частности, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации в энергетическом секторе в осенне-зимний период в зависимости от хода событий.

Оптимистический сценарий предполагает, что 8-9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов. В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к выключению света на срок до 12 часов в сутки.

Пессимистический сценарий предполагает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности при работе 6-7 энергоблоков АЭС и холодной зимы. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.

В самом неблагоприятном случае, если россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до 20 часов в сутки без электроэнергии и отопления.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, при температуре -10°C зимой украинцы, вероятно, получат доступ к электроэнергии только 12-14 часов в сутки, остальные 10 часов придется обходиться без света.

В ЦПИ также подчеркнули, что значительные надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация договорилась с американскими членами правительства и бизнесом о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергосистемы. В частности, США выделили Украине пакет помощи на сумму $800 млн. для укрепления энергетической безопасности.

«Впрочем, наряду с государственными мероприятиями, бизнесом и населением целесообразно позаботиться о резервных системах питания (павербанках, зарядных станциях, дизельных генераторах, солнечных панели и инверторах), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии», — добавили в Центре.

Ранее киевлянам объяснили, почему в белой зоне свет появляется с опозданием.

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