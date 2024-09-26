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Этой зимой возможны отключения света в Украине от 4 до 20 часов – что говорят в Минонерго

19:59, 26 сентября 2024
Министр энергетики предупредил, что точную продолжительность отключений предсказать сложно.
Этой зимой возможны отключения света в Украине от 4 до 20 часов – что говорят в Минонерго
Источник фото: mev.gov.ua
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Эта зима может стать одной из самых сложных для Украины, о чем свидетельствуют данные международных энергетических организаций. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Недавно мониторинговая миссия ООН по правам человека предупредила, что украинцам стоит ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки. Об этом ранее сообщали и в Центре противодействия дезинформации - по оптимистическому сценарию в осенне-зимний период отключения света в Украине будут длиться до 12 часов в сутки, а по пессимистическому - до 20 часов.

Однако Галущенко отметил, что этот прогноз является условным и может измениться.

«К сожалению, эту тему сегодня пытаются комментировать все международные организации. Если мы говорим профессионально, то есть международные энергетические агентства, и мы попросили их сделать отчет. Вот они сказали, что зима будет сложной, а, возможно, самой сложной», - заявил министр.

По словам Галущенко, точную продолжительность отключений предсказать сложно, поскольку на это влияет ряд факторов, в частности возможные удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что прогнозы относительно часов отключений являются спекулятивными, ведь все зависит от последствий таких ударов.

«Поэтому есть много спекуляций, разные эксперты говорят разные цифры, но все зависит от будущих ударов по энергетике. Не самого факта ударов, а последствий влияния ударов на энергосистему. Спрогнозировать это сегодня невозможно, но я говорю, что давайте готовиться к худшим сценариям. Но мы делаем все, чтобы это никогда не понадобилось», - добавил Галущенко, заверив, что энергосектор работает над минимизацией рисков.

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