Кабмин назначил нового заместителя главы Гослекслужбы и заместителя главы Киевской ОГА

Новой заместителем председателя Гослекслужбы назначена Леся Яблонская, а заместителем председателя Киевской ОГА Евгений Коваленко.

Во время заседания 26 сентября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения. Об этом сообщил сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, в частности, Правительство приняло распоряжение о:

Увольнении Кузя Владимира Викторовича с должности заместителя Министра экономики Украины;

с должности заместителя Министра экономики Украины; Освобождении Яблонской Леси Леонидовны с должности заместителя Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

с должности заместителя Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Назначение Яблонской Леси Леонидовны заместителем Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

А также согласовано назначение Коваленко Евгения Сергеевича заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

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