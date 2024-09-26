Кабмин провел заседание – какие решения приняли 26 сентября

26 сентября Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Законопроектом пропонується удосконалити деякі питання, повʼязані з наданням можливості громадянам України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, вставати на облік призовників шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобовʼязаного, резервіста в порядку, визначеному КМУ, або особистого прибуття до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений строк. Також пропонується виключити із ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» положення щодо утворення та діяльності комісії з питань взяття на військовий облік призовників, необхідності проходити медичний огляд та унормування можливості громадянам, які беруться на облік призовників, проходити електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобовʼязаного, резервіста в порядку, визначеному КМУ; визначити поважні причини не взяття громадянина України на військовий облік призовників; унормувати на законодавчому рівні необхідність перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки проходити медичний огляд у порядку, що визначається Міністерством оборони України тощо.

Внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2009 N 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоровʼя» в частині встановлення надбавки деяким професіоналам у галузі охорони здоровʼя у закладах охорони здоровʼя, професіоналам з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я, а також фахівцям з числа працівників сфери охорони здоров’я з освітнім (освітньо-кваліфікаційним) ступенем фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, зокрема, з немедичною освітою, магістрам з медсестринства. Доповнено назву Постанови та Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоровʼя фахівцями з реабілітації.

Ліквідовано Державне агентство резерву. Установлено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Державного агентства резерву становить два місяці. Утворено комісію з ліквідації Державного агентства резерву та затверджено її голову. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 08.10.2014 № 517 «Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України».

Утворено, на виконання положень ЗУ «Про державні резерви», Державне агентство з управління резервами України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-премʼєр-міністра України - Міністра економіки і який реалізує державну політику у сфері державних резервів

Затверджено, відповідно до частини першої статті 9 ЗУ «Про державні резерви», Порядок формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державних резервів, норм їх накопичення, в тому числі рівня незнижуваного запасу. Порядком визначаються основні організаційні засади формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державних резервів, норм їх накопичення, у тому числі рівня незнижуваного запасу. Визначено, зокрема, порядок формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву, а також державні органи, які здійснюватимуть зазначені заходи; форму, згідно з якою державні органи будуть надавати пропозиції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, для включення матеріальних цінностей до номенклатури державного матеріального резерву; основні показники, які впливають на формування та перегляд номенклатури.

Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 8 ЗУ «Про державні резерви», Порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього. Визначено, що Реєстр резервів є єдиною державною інформаційно-комунікаційною системою, що містить відомості про запаси матеріальних цінностей державних резервів та забезпечує їх облік, узагальнення і формування звітності. Передбачено, що держателем та адміністратором Реєстру резервів є Державне агентство з управління резервами, яке здійснює заходи із створення, впровадження, ведення та адміністрування Реєстру резервів, створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру резервів, відповідає за технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у Реєстрі резервів, розроблення та забезпечення функціонування програмного забезпечення для моніторингу руху матеріальних цінностей державних резервів.

Затверджено, відповідно до пункту 3-1 частини третьої статті 5 ЗУ «Про ринок електричної енергії», принципи торговельної політики гарантованого покупця. Принципи запроваджені з метою декларування моделі поведінки гарантованого покупця електричної енергії на ринку електричної енергії під час здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії, експортних операцій та отримання доступу до пропускної спроможності

міждержавних перетинів у рамках виконання спеціальних обовʼязків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та інших функцій, які забезпечує гарантований покупець відповідно до законодавства. Встановлено, що торговельна політика гарантованого покупця поширюється на операції гарантованого покупця з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, з метою врегулювання небалансів та під час здійснення експортних операцій.

Погоджено пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо реалізації спільного з Дитячим фондом Організації Обʼєднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік. Затверджено Порядок та умови отримання грошової допомоги від Дитячого фонду Організації Обʼєднаних Націй (ЮНІСЕФ) закладами загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік. Передбачено, що розмір допомоги кожному закладу становить 290 тис. 500 гривень і надається разово протягом 2024-2025 років, крім випадків, коли ЮНІСЕФ повідомив МОН про можливість надання додаткової допомоги. Визначено, що перелік, що включає 350 пріоритетних закладів загальної середньої освіти, які відповідають критеріям отримання допомоги, затверджує МОН.

Внесено зміни до постанов КМУ від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» і від 28.10.2021 № 1160 «Деякі питання забезпечення організації та надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога» з метою покращення надання освітніх послуг Державною установою «Школа супергероїв» дітям, які знаходяться на лікуванні та реабілітації у закладах охорони здоров’я, оптимізації діяльності Школи та штату її секретаріату. Викладено у новій редакції Статут державної установи «Школа супергероїв».

Внесено зміни до Концепції трансформації системи військової освіти з метою приведення її у відповідність із ЗУ «Про освіту». Уточнено складові структури військової освіти та визначено мету підготовки ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, учнів професійних коледжів з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Затверджено Положення про національну систему верифікації лікарських засобів та Порядок нанесення засобів безпеки на упаковку лікарського засобу, визначення їх характеристик, засобів перевірки та встановлення вимог до шифрування, структури та формату інформації, яку містять засоби безпеки. Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) в частині маркування та заборони відкриття вторинної упаковки лікарського засобу.

Затверджено, відповідно до ЗУ «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», Порядок формування та перевірки електронних посвідок на постійне проживання та електронних посвідок на тимчасове проживання та їх електронних копій.

Внесено зміни до постанови КМУ від 25.04.2018 № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з метою удосконалення порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Надано можливість укладати договори на строк більше одного календарного року для надавачів медичних послуг, які надають первинну медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, а також із кластерними та надкластерними закладами охорони здоров’я.

Внесено зміни до постанови КМУ від 18.08.2021 N 872 «Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки». Внесено зміни до Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України та Порядку формування Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки з метою приведення їх у відповідність до ЗУ N 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», зокрема, щодо утворення Ради громадського контролю при БЕБ у складі 9 осіб, яка формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу, шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України тощо.

Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. Долучено АРМА до переліку співвиконавців зобовʼязань Гаазької конференції з міжнародного приватного права, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, Робочої групи з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Комітету експертів Ради Європи по боротьбі з тероризмом, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму тощо.

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою приведення їх у відповідність вимог до ЗУ «Про публічні електронні реєстри» та визначення та розподілення повноважень між адміністратором та технічним адміністратор Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Визначено адміністратором електронної системи державне підприємство «Адміністратор Містобудівного кадастру на державному рівні».