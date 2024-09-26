Правительство ликвидировало Госрезерв и создало новый орган по управлению резервами Украины

Правительство создало Государственное агентство по управлению резервами.

Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации Государственного агентства резерва и создании нового органа - Государственного агентства по управлению резервами Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно принятому решению, будет сформирована комиссия по ликвидации Государственного агентства резерва, которая будет заниматься всеми необходимыми процедурами. Кредиторы имеют два месяца для представления своих требований к этому ведомству.

«Ликвидировано Государственное агентство резерва. Установлено, что срок заявления кредиторами своих требований к Государственному агентству резерва составляет два месяца. Образована комиссия по ликвидации Государственного агентства резерва и утвержден ее председатель. Признано утратившим силу постановление КМУ от 08.10.2014 № 517 «Об утверждении Положения о Государственном агентстве резерва Украины», - говорится в сообщении.

Вновь созданное Государственное агентство по управлению резервами Украины станет центральным органом исполнительной власти, который будет работать под координацией правительства через первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Также было отменено постановление Кабмина от 8 октября 2014 года, которое утверждало предыдущее положение о Государственном агентстве резерва Украины.

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