Минздрав предлагает покрывать льготные пенсии медиков из государственного бюджета

Минздрав хочет снять бремя льготных пенсий с медучреждений.

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Министерство здравоохранения разработало проект закона, который предусматривает новые источники финансирования льготных пенсий для работников медицинских учреждений. Предлагается, чтобы эти расходы покрывались за счет государственного бюджета. Проект закона уже обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины для общественного обсуждения.

Целью законопроекта является определение источника средств для покрытия расходов государственных и коммунальных медицинских учреждений, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по программе медицинских гарантий, для возмещения льготных пенсий медицинским работникам.

Согласно пояснительной записке, сейчас медицинские учреждения возмещают Пенсионному фонду расходы на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях для медицинских работников до достижения ими пенсионного возраста. Однако эти расходы не учитываются в расчете стоимости предоставления медицинских услуг, что создает финансовые трудности для учреждений.

По данным Министерства здравоохранения, в течение 2021-2023 годов было возмещено Пенсионному фонду около 600 миллионов гривен на льготные пенсии. Отсутствие четкого источника финансирования приводит к использованию средств, полученных от НСЗУ, на льготные пенсии, что негативно влияет на качество медицинских услуг.

В проекте закона предлагается, чтобы расходы на льготные пенсии медиков покрывались исключительно из государственного бюджета. Это позволит учреждениям здравоохранения сосредоточить финансовые ресурсы на оплате труда и улучшении качества медицинских услуг.

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