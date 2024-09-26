Меньше админструктур и прозрачность – Минобороны модернизирует управление государственными предприятиями

Минобороны начинает трансформацию управления государственными предприятиями для повышения прозрачности.

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В ближайшие шесть месяцев Министерство обороны Украины начнет трансформацию управления государственными предприятиями, целью которой является повышение прозрачности и уменьшение административных структур. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Станислав Гайдер во время заседания Совета доноров институциональных реформ с участием представителей 25 стран-партнеров и международных организаций. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Гайдер подчеркнул, что в рамках этой реформы Минобороны намерено значительно усилить свою роль как владельца государственных предприятий, акцентируя на их содействии удовлетворению потребностей Вооруженных Сил Украины. «Хозяйственная деятельность подчиненных компаний должна быть сосредоточена не просто на собственных интересах, а прежде всего на обеспечении потребностей ВСУ. Параллельно улучшаем качество корпоративного управления - Минобороны видит его как «экосистему» государственных предприятий», - отметил он.

План модернизации предусматривает создание «экосистемы» государственных предприятий, отвечающих требованиям Минобороны. В эту экосистему войдут компании, деятельность которых является критически важной для оборонного сектора и не подлежит аутсорсингу.

Среди ключевых этапов трансформации - реорганизация финансово слабых предприятий, повышение профессионализма менеджмента, внедрение новых стандартов корпоративного управления и разработка амбициозных стратегических планов развития предприятий. Гайдер отметил, что, несмотря на сложные условия войны, большинство финансовых планов на 2025 год уже сформировано, а работа над стратегическими планами продолжается.

Минобороны также планирует создание совместных предприятий с государствами-партнерами для повышения эффективности управления. Эти шаги способствуют улучшению качества обеспечения украинских военных и укреплению обороноспособности страны.

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