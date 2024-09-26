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Менше адмінструктур та прозорість – Міноборони модернізує управління державними підприємствами

21:38, 26 вересня 2024
Міноборони розпочинає трансформацію управління державними підприємствами для підвищення прозорості.
Менше адмінструктур та прозорість – Міноборони модернізує управління державними підприємствами
Джерело фото: ukrinform
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У найближчі шість місяців Міністерство оборони України розпочне трансформацію управління державними підприємствами, метою якої є підвищення прозорості та зменшення адміністративних структур. Про це повідомив заступник Міністра оборони Станіслав Гайдер під час засідання Ради донорів інституційних реформ за участю представників 25 країн-партнерів та міжнародних організацій. Про це пише пресслужба відомства.

Гайдер підкреслив, що в рамках цієї реформи Міноборони має намір значно посилити свою роль як власника державних підприємств, акцентуючи на їхньому сприянні задоволенню потреб Збройних Сил України. «Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а перш за все на забезпеченні потреб ЗСУ. Паралельно покращуємо якість корпоративного управління - Міноборони бачить його як «екосистему» державних підприємств», — зазначив він.

План модернізації передбачає створення «екосистеми» державних підприємств, що відповідають вимогам Міноборони. У цю екосистему увійдуть компанії, діяльність яких є критично важливою для оборонного сектора і не підлягає аутсорсингу.

Серед ключових етапів трансформації — реорганізація фінансово слабких підприємств, підвищення професійності менеджменту, впровадження нових стандартів корпоративного управління та розробка амбітних стратегічних планів розвитку підприємств. Гайдер зазначив, що, незважаючи на складні умови війни, більшість фінансових планів на 2025 рік вже сформовано, а робота над стратегічними планами триває.

Міноборони також планує створення спільних підприємств з державами-партнерами для підвищення ефективності управління. Ці кроки сприятим покращенню якості забезпечення українських військових і зміцненню обороноздатності країни.

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