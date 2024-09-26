Кабмін змінив заступника міністра економіки

Йдеться про Володимира Кузя.

Джерело фото: finclub

Під час засідання 26 вересня Кабінет Міністрів України розглянув кадрові рішення.

Так, зокрема, Уряд ухвалив розпорядження про звільнення заступника Міністра економіки України – Кузя Володимира Вікторовича.

«На своєму засіданні 26 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження: про звільнення Кузя Володимира Вікторовича з посади заступника Міністра економіки України», – йдеться у повідомленні Уряду.

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