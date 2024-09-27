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Українські жінки зможуть безкоштовно опанувати керування будівельною технікою

08:12, 27 вересня 2024
Міністерство економіки запускає безкоштовну програму перекваліфікації для жінок у сфері будівництва.
Українські жінки зможуть безкоштовно опанувати керування будівельною технікою
Джерело фото: noviydom
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Міністерство економіки України анонсувало безкоштовну програму перекваліфікації, спрямовану на навчання жінок керуванню будівельною технікою. Учасниці матимуть можливість стати операторами екскаваторів та фронтальних навантажувачів.

«Щоб покращити ситуацію на ринку праці, допомогти жінкам опанувати більш затребувану професію та підвищити свою конкурентоздатність, ми запровадили низку програм з перекваліфікації та навчання. Завдяки цьому тисячі українок мають можливість опанувати нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні, розширити знання за фахом, підвищити свій професійний рівень. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку і готовність масштабувати програми перекваліфікації, щоб жінки могли реалізувати себе в будь-якій сфері чи професії», — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Програма Iron Women включає теоретичний курс (онлайн) та практичні заняття на техніці Volvo Construction Equipment, зокрема на першому в Україні електричному колісному навантажувачі. Навчання завершиться професійною атестацією, яка дозволить отримати кваліфікації «машиніст екскаватора 5 розряду» та «водій навантажувача 4 розряду».

Участь у програмі можуть брати жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Програма є безкоштовною, а витрати на навчання, проживання та харчування покриваються за рахунок проєкту Reskilling Ukraine, підтримуваного шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group.

Заявки на участь в програмі приймаються до 6 жовтня 2024 року. Початок навчання заплановано на жовтень цього ж року.

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