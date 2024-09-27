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Украинские женщины смогут бесплатно освоить управление строительной техникой

08:12, 27 сентября 2024
Министерство экономики запускает бесплатную программу переквалификации для женщин в сфере строительства.
Украинские женщины смогут бесплатно освоить управление строительной техникой
Источник фото: noviydom
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Министерство экономики Украины анонсировало бесплатную программу переквалификации, направленную на обучение женщин управлению строительной техникой. Участницы смогут стать операторами экскаваторов и фронтальных погрузчиков.

«Чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, помочь женщинам овладеть более востребованной профессией и повысить свою конкурентоспособность, мы ввели ряд программ по переквалификации и обучению. Благодаря этому тысячи украинок имеют возможность овладеть новой специальностью, которая является более актуальной на сегодня, расширить знания по специальности, повысить свой профессиональный уровень. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку и готовность масштабировать программы переквалификации, чтобы женщины могли реализовать себя в любой сфере или профессии», - отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Программа Iron Women включает теоретический курс (онлайн) и практические занятия на технике Volvo Construction Equipment, в частности на первом в Украине электрическом колесном погрузчике. Обучение завершится профессиональной аттестацией, которая позволит получить квалификации «машинист экскаватора 5 разряда» и «водитель погрузчика 4 разряда».

Участие в программе могут принимать женщины от 18 лет, имеющие действительное водительское удостоверение любой категории и опыт вождения. Программа является бесплатной, а расходы на обучение, проживание и питание покрываются за счет проекта Reskilling Ukraine, поддерживаемого шведской неприбыльной организацией Beredskapslyftet в партнерстве с Volvo Construction Equipment и ETS Group.

Заявки на участие в программе принимаются до 6 октября 2024 года. Начало обучения запланировано на октябрь этого же года.

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