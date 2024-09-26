Германия выделит дополнительные 400 млн евро на военную помощь Украине

Немецкое правительство приняло решение о выделении средств на закупку бронетехники, систем ПВО и дронов.

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Немецкое правительство объявило о предоставлении примерно 400 миллионов евро для военной поддержки Украины. Эти средства будут использованы для закупки бронированной техники, систем противовоздушной обороны и дронов. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Бундестаг, парламент Германии, уже согласовал выделение дополнительных финансовых ресурсов. В частности, на эти средства планируют приобрести новые танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти для существующей техники.

Кроме этого, «в краткосрочной перспективе» Германия также выделит 170 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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