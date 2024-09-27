На Винниччине остановили попытку контрабанды табака с акцизными марками рф

Товар изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Источник фото: Винницкая таможня / Facebook

Таможенники остановили попытку контрабанды табака с акцизными марками рф. Об этом сообщили в Винницкой таможне.

Как отмечается, в направлении движения «выезд из Украины» прибыло транспортное средство Mercedes под управлением 28-летнего гражданина Республики Молдова. При осмотре транспортного средства и ручной клади мужчины среди личных вещей таможенники обнаружили табак для кальяна.

На таможне отмечают, что весь товар был с акцизными марками российской федерации.

«Указанные действия имеют признаки НТП (ред: нарушение таможенных правил) по ст. 484 ТКУ. В настоящее время составлен протокол о нарушении таможенных правил, товар изъят», - добавили там.

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