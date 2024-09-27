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На Вінниччині зупинили спробу контрабанди тютюну з акцизними марками рф

07:00, 27 вересня 2024
Товар вилучили та склали протокол про порушення митних правил.
На Вінниччині зупинили спробу контрабанди тютюну з акцизними марками рф
Джерело фото: Вінницька митниця / Facebook
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Митники зупинили спробу контрабанди тютюну з акцизними марками рф. Про це повідомили у Вінницькій митниці.

Як зазначається, в напрямку руху «виїзд з України» прибув транспортний засіб Mercedes під керуванням 28-річного громадянина Республіки Молдова. Під час огляду транспортного засобу та ручної поклажі чоловіка серед особистих речей митники виявили тютюн для кальяну.

На митниці зазначають, що увесь товар був з акцизними марками російської федерації.

«Зазначені дії мають ознаки ПМП (ред: порушення митних правил) за ст. 484 МКУ. Наразі складено протокол про порушення митних правил, товар вилучено», - додали там.

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