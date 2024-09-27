Чи забезпечить Київ взимку роботу критичних об’єктів, – розповіли в Київраді

Попередньо, критичні об’єкти Києва не будуть відключені навіть у найгірших умовах.

У Києві навіть за найгіршого сценарію взимку залишаться функціональними котельні, лікарні та бювети. Про це повідомив депутат Київради Олег Костюшко під час ефіру на телеканалі Київ24.

«Сьогодні критичні об’єкти, до яких відносяться котельні, помпи, лікарні, не будуть відключатися взагалі. Якщо буде технічна можливість, їх не відключатимуть», – зазначив Костюшко.

Він також підкреслив, що основні котельні та водопостачальні вузли обладнані додатковими системами захисту та генераторами. «Якщо навіть довгий час не буде електрики, вони все одно працюватимуть на альтернативних елементах живлення», – додав депутат.

Раніше повідомлялося, що взимку в Україні можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу.

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