Практика судів
  1. В Україні

Чи забезпечить Київ взимку роботу критичних об’єктів, – розповіли в Київраді

07:54, 27 вересня 2024
Попередньо, критичні об’єкти Києва не будуть відключені навіть у найгірших умовах.
Чи забезпечить Київ взимку роботу критичних об’єктів, – розповіли в Київраді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві навіть за найгіршого сценарію взимку залишаться функціональними котельні, лікарні та бювети. Про це повідомив депутат Київради Олег Костюшко під час ефіру на телеканалі Київ24.

«Сьогодні критичні об’єкти, до яких відносяться котельні, помпи, лікарні, не будуть відключатися взагалі. Якщо буде технічна можливість, їх не відключатимуть», – зазначив Костюшко.

Він також підкреслив, що основні котельні та водопостачальні вузли обладнані додатковими системами захисту та генераторами. «Якщо навіть довгий час не буде електрики, вони все одно працюватимуть на альтернативних елементах живлення», – додав депутат.

Раніше повідомлялося, що взимку в Україні можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суди випередили за доброчесністю уряд і парламент – результати опитування

Опитані оцінили доброчесність судів краще, ніж доброчесність в Кабміні та Верховній Раді.

Суд скасував наказ ТЦК про призов 23-річного чоловіка і зобов’язав звільнити його з військової служби – деталі

Окрім того, що чоловіку було на момент призову 23 роки, він був заброньованим за підприємством, яке виконувало мобілізаційні завдання.

Кандидат на посаду судді відвідав Донецьк та Крим і втратив шанс стати суддею

Голоси членів Ради правосуддя розділилися, відтак крапку в історії ймовірно поставить Верховний Суд.

У парламенті триває робота над законопроектом про угоди зі слідством у корупційних справах

Триває робота над законопроектом стосовно удосконалення процедури звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом укладення угод зі слідством.

Верховний Суд пояснив, чи може бути оскаржена ухвала про роз'яснення судового рішення чи відмову в роз’ясненні у кримінальному процесі

ККС ВС констатував допущене суддею апеляційного суду порушення норм кримінального процесуального закону у зв’язку з обмеженням прав заявника на апеляційне оскарження судового рішення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва