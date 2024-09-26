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У Києві спростили онлайн-процедуру оформлення вивісок

23:58, 26 вересня 2024
Тепер бізнес може оформити вивіску свого закладу без відвідування ЦНАПу.
У Києві спростили онлайн-процедуру оформлення вивісок
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У столиці розробили нову версію сервісу для подання повідомлень про розміщення вивіски, щоб зробити цей процес максимально простим і зрозумілим. Тепер заяви та необхідні документи можна подати в електронному вигляді через оновлений портал. Про це повідомили у КМДА.

«Київ став першим містом в Україні, яке впровадило такий онлайн-сервіс для бізнесу, що свідчить про його готовність до цифрових трансформацій і прагнення зробити взаємодію з міськими органами влади максимально зручною та ефективною», – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Щоб скористатися новою версією онлайн-сервісу, достатньо перейти на офіційний портал за адресою: eadv.kyivcity.gov.ua.

Вхід до системи здійснюється за допомогою особистого електронного цифрового підпису, що забезпечує високий рівень безпеки та зручності. Окрім того, користувачі можуть відстежувати статус своєї заявки онлайн, що значно скорочує час очікування та виключає необхідність фізичного відвідування ЦНАПу. Після перевірки Управлінням з питань реклами відповідності поданих документів вимогам заявник отримує рішення разом із документами безпосередньо у своєму особистому кабінеті на порталі.

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