Обеспечит ли Киев зимой работу критических объектов, – рассказали в Киевсовете

Предварительно, критические объекты Киева не будут отключены даже в худших условиях.

В Киеве даже при худшем сценарии зимой останутся функциональными котельные, больницы и бюветы. Об этом сообщил депутат Киевсовета Олег Костюшко во время эфира на телеканале Киев24.

«Сегодня критические объекты, к которым относятся котельные, помпы, больницы, не будут отключаться вообще. Если будет техническая возможность, их не будут отключать», - отметил Костюшко.

Он также подчеркнул, что основные котельные и водоснабжающие узлы оборудованы дополнительными системами защиты и генераторами. «Если даже долгое время не будет электричества, они все равно будут работать на альтернативных элементах питания», - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что зимой в Украине возможны отключения света от 12 до 20 часов в сутки.

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