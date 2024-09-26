Німеччина виділить додаткові 400 млн євро на військову допомогу Україні

Німецький уряд ухвалив рішення про виділення коштів на закупівлю бронетехніки, систем ППО та дронів.

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Німецький уряд оголосив про надання приблизно 400 мільйонів євро для військової підтримки України. Ці кошти будуть використані для закупівлі броньованої техніки, систем протиповітряної оборони та дронів. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Бундестаг, парламент Німеччини, вже погодив виділення додаткових фінансових ресурсів. Зокрема, на ці кошти планують придбати нові танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини для існуючої техніки.

Окрім цього, «у короткостроковій перспективі» Німеччина також виділить 170 мільйонів євро для відновлення енергетичної інфраструктури України.

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