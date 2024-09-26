Кабмин сменил заместителя министра экономики

Речь идет о Владимире Кузя.

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Во время заседания 26 сентября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения.

Так, в частности, Правительство приняло распоряжение об увольнении заместителя Министра экономики Украины - Кузя Владимира Викторовича.

«На своем заседании 26 сентября Кабинет Министров Украины принял распоряжение: об увольнении Кузя Владимира Викторовича с должности заместителя Министра экономики Украины», - говорится в сообщении Правительства.

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