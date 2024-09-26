МОЗ пропонує покривати пільгові пенсії медиків з державного бюджету

МОЗ хоче зняти тягар пільгових пенсій з медзакладів.

Джерело фото: fakty.com.ua

Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт закону, який передбачає нові джерела фінансування пільгових пенсій для працівників медичних закладів. Пропонується, щоб ці витрати покривалися за рахунок державного бюджету. Проєкт закону вже оприлюднений на сайті Федерації профспілок України для громадського обговорення.

Метою законопроєкту є визначення джерела коштів для покриття витрат державних та комунальних медичних закладів, що уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за програмою медичних гарантій, для відшкодування пільгових пенсій медичним працівникам.

Згідно з пояснювальною запискою, наразі медичні заклади відшкодовують Пенсійному фонду витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах для медичних працівників до досягнення ними пенсійного віку. Проте ці витрати не враховуються в розрахунку вартості надання медичних послуг, що створює фінансові труднощі для закладів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом 2021-2023 років було відшкодовано Пенсійному фонду близько 600 мільйонів гривень на пільгові пенсії. Відсутність чіткого джерела фінансування призводить до використання коштів, отриманих від НСЗУ, на пільгові пенсії, що негативно впливає на якість медичних послуг.

У проєкті закону пропонується, щоб витрати на пільгові пенсії медиків покривалися виключно з державного бюджету. Це дозволить закладам охорони здоров’я зосередити фінансові ресурси на оплаті праці та покращенні якості медичних послуг.

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