Уряд ліквідував Держрезерв і створив новий орган з управління резервами України

Уряд створив Державне агентство з управління резервами.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державного агентства резерву та створення нового органу — Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з ухваленим рішенням, буде сформована комісія з ліквідації Державного агентства резерву, яка займатиметься усіма необхідними процедурами. Кредитори мають два місяці для подання своїх вимог до цього відомства.

«Ліквідовано Державне агентство резерву. Установлено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Державного агентства резерву становить два місяці. Утворено комісію з ліквідації Державного агентства резерву та затверджено її голову. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 08.10.2014 № 517 «Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України» – йдеться у повідомленні.

Новостворене Державне агентство з управління резервами України стане центральним органом виконавчої влади, який працюватиме під координацією уряду через першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки.

Також було скасовано постанову Кабміну від 8 жовтня 2014 року, яка затверджувала попереднє положення про Державне агентство резерву України.

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