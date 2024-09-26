Кабмін призначив нового заступника голови Держлікслужби та заступника голови Київської ОДА

Новою заступницею голови Держлікслужби призначено Лесю Яблонську, а заступником голови Київської ОДА Євгена Коваленка.

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Під час засідання 26 вересня Кабінет Міністрів України розглянув кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, зокрема, Уряд ухвалив розпорядження про:

Звільнення Кузя Володимира Вікторовича з посади заступника Міністра економіки України;

Звільнення Яблонської Лесі Леонідівни з посади заступника Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Призначення Яблонської Лесі Леонідівни заступником Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

А також погоджено призначення Коваленка Євгена Сергійовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

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