Денис Шмигаль доручив розробити зміни до бюджету для гарантованого фінансування виробництва зброї

Довгострокові військові контракти будуть фінансово гарантовані — уряд готує зміни до бюджету.

Джерело фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити законодавчі зміни, що дозволять включити фінансування виробництва зброї та військової техніки до захищених статей державного бюджету. Про це він заявив на засіданні уряду.

«Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію», — підкреслив Шмигаль.

Прем'єр доручив Міністерству економіки, Міністерству оборони, Міністерству фінансів та Міністерству стратегічних галузей промисловості розробити відповідні зміни до законодавства. Йдеться про те, щоб зробити фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема тих позицій, що передбачені програмою «Зброя перемоги», захищеною статтею бюджету.

«Це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні та фінансово гарантовані. Це допоможе бізнесу активніше розвивати цей напрямок, а державі — вчасно та ритмічно отримувати нове озброєння», — зазначив Шмигаль.

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