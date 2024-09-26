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Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения в коррупции

20:48, 26 сентября 2024
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что готов бороться за свою невиновность.
Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения в коррупции
Источник фото: BBC
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Мэру Нью-Йорка, демократу Эрику Адамсу в федеральном суде Манхэттена предъявили уголовные обвинения в коррупции. Как сообщает DW, обвинительное заключение, содержащее детали обвинений, пока закрыто, и Адамс может предстать перед судом уже сегодня.

В обращении из его официальной резиденции мэр заявил, что планирует остаться на своей должности. Адамс заверил, что обвинения, которые могут быть выдвинуты против него, являются «полностью фальшивыми».

«Я всегда знал, что если буду стоять на своем за всех вас, то стану мишенью, и мишенью я стал. Я буду бороться с этой несправедливостью всеми силами и духом», - подчеркнул он.

Мэр также добавил: «Если мне предъявят обвинения, я знаю, что я невиновен. Я буду требовать немедленного суда, чтобы жители Нью-Йорка могли услышать правду».

Стоит отметить, что перед объявлением об обвинении, конгрессмен США Александрия Окасио-Кортез, также демократ, призвала Адамса уйти в отставку. Таким образом, Адамс стал первым мэром в истории Нью-Йорка, против которого выдвинули обвинения во время пребывания в должности. Его администрация уже столкнулась с рядом отставок на высоких уровнях в связи с по меньшей мере четырьмя федеральными расследованиями.

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