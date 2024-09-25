Результати ВЛК будуть вноситися до Реєстру «Оберіг» не вручну працівниками ТЦК, а шляхом автоматичного обміну даними

Мета – оцифрувати і прискорити процес передачі результатів медогляду на ступінь придатності до ТЦК – Олександр Федієнко пояснив деталі законопроекту.

Фото: Олександр Федієнко \ facebook

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до статті 24-3 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я», яка передбачає, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, буде додано спеціальне виключення.

Воно буде полягати у тому, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта буде дозволено з метою «отримання інформації Міністерством оборони України про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Таким чином електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) почне автоматично «ділитися» даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Відповідні зміни передбачає законопроект 12066, який 24 вересня зареєстрували у Верховній Раді депутати на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнко.

В свою чергу, Олександр Федієнко пояснив, що інформація після ВЛК і так передбачається наразі до системи «Оберіг».

«Відповідно до чинної редакції статті 8 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» відомості про результати проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) є частиною службової інформації реєстру.

Постанова КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», наказ Міноборони 14.08.2008 № 402 містять процедури отримання даних з ЕСОЗ та інших джерел» - підкреслив він.

За словами співавтора законопроекту 12066, норма, яку запропоновано новим проектом закону, лише уточнює, що дані про висновок будуть передані з системи ЕСОЗ в систему «Оберіг» одразу, а не протягом доби.

Так, схема, які діє на даний час наступна.

Документально оформлені результати проходження резервістом або військовозобов’язаним медичного огляду військово-лікарської комісії доставляються до районного (міського) ТЦК не пізніше ніж протягом наступного дня після винесення рішення (постанови) про придатність резервіста, або військовозобов’язаного до військової служби.

«Після цього рішення щодо придатності – увага – руками вноситься в «Оберіг» представниками ТЦК.

Мета цього уточнення в проекті закону – оцифрувати цей процес, який і так зараз відбувається, але на папері» - підкреслив Федієнко.

Також він додав, що наразі «стаття 32 Конституції встановлює відступи для обробки конфіденційної інформації про особу без згоди – на підставі закону в цілях національної безпеки. Ця норма нами виконана».

За словами депутата, законопроект розроблений на базі комітету, але з врахуванням пропозицій Міноборони, Генштабу ЗСУ, СБУ, ГУР і Сухопутних військ ЗСУ.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Звідси виникає питання – з якого реєстру будуть збирати дані для внесення до Реєстру «Оберіг», якщо хлопець до 25 років не проходив ВЛК і про ступінь його придатності нічого невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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