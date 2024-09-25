NovaPay запустила функцію, яка схожа на «банки» mono і «конверти» Приват24

Функція «Кейс» призначена для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку NovaPay зʼявилася функція «банок» для зборів. Про це повідомляє Нова пошта.

Функція «Кейс» призначена для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.

Українці можуть відкрити три види «кейсів» для різних цілей:

без конкретної мети по зібраним коштам. У ній можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати.

із чіткою фінальною сумою – підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кейс можна поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду.

із фіксованою сумою для багатьох учасників – дозволяє збирати гроші, коли відома сума рівних платежів для різних учасників збору.

«Кейс» можна відкрити у застосунку NovaPay.

Також його можна поповнити через додаток, за реквізитами IBAN, за посиланням, з допомогою Google Pay або Apple Pay, за QR-кодом.

Із «кейсу» можна будь-якої миті зняти кошти – частково чи повністю. Одночасно можна створити до 20 активних кейсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій