NovaPay запустила функцию, похожую на «банки» mono и «конверты» Приват24

Функция «Кейс» предназначена для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов.

В приложении NovaPay появилась функция «банков» для сборов. Об этом сообщает Новая почта.

Функция «Кейс» предназначена для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов.

Украинцы могут открыть три вида «кейсов» для разных целей:

без конкретной цели по собранным средствам. В ней можно настроить автосписание по зарплате, другим поступлениям или пополнять.

с четкой финальной суммой – подходит для сборов, потому что позволяет установить конкретную денежную цель. Кейс можно пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой в ​​соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода.

с фиксированной суммой для многих участников – позволяет собирать деньги, когда известна сумма равных платежей для разных участников сбора.

Кейс можно открыть в приложении NovaPay.

Также его можно пополнить через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду.

С «кейса» можно в любой момент снять средства – частично или полностью. Одновременно можно создать до 20 активных кейсов.

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