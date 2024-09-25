NovaPay запустила функцию, похожую на «банки» mono и «конверты» Приват24

В приложении NovaPay появилась функция «банков» для сборов. Об этом сообщает Новая почта.
Функция «Кейс» предназначена для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов.
Украинцы могут открыть три вида «кейсов» для разных целей:
Кейс можно открыть в приложении NovaPay.
Также его можно пополнить через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду.
С «кейса» можно в любой момент снять средства – частично или полностью. Одновременно можно создать до 20 активных кейсов.
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