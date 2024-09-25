На Львовщине будут судить мошенников, которые наживались на ухилянтах – к схеме привлекли также сына судьи

Фигуранты сначала взяли 15 000 долларов за изготовление фальшивых документов, а затем фальшивые работники ТЦК требовали еще 20 000 долларов, чтобы избежать проблем с законом.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование направило обвинительные акты в суд в отношении организатора и участников преступной группы, которые обокрали мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Европу. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Преступную группу из 5 человек разоблачили во Львовской области в апреле этого года.

«Двое местных жителей привлекли к сделке правоохранителя, военнослужащего и сына судьи из соседней области.

Фигуранты пообещали двум «клиентам» внести их, как волонтеров, в систему «Шлях», что позволит законно пересечь границу. Стоимость этой услуги они оценили в 15 тыс. долларов США», - заявили в ГБР.

На самом деле злоумышленники подделали эти документы. Также, зная, что «клиенты» планируют перевезти через границу большие суммы наличных, они решили нажиться на них еще раз. 28 марта во время встречи во Львове мужчинам дали поддельные справки о якобы включении их в систему «Шлях» и сказали садиться в машину, которая довезет их до границы.

Водитель, который не был осведомлен о преступных планах, должен был довезти мужчин до определенного места в одном из сел Яворивского района. Там их уже ждали другие сообщники, переодетые в форму работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Проверив документы, мужчинам сообщили, что их справки подделаны. Злоумышленники пригрозили, что вызовут следственно-оперативную группу, которая доставит их в военкомат, откуда отправят в зону боевых действий. Фальшивые работники ТЦК сообщили, что мужчины смогут избежать проблем с законом, если заплатят 20 тыс. долларов США», - добавили в ГБР.

После получения денег фигурантов задержали правоохранители.

Организатора преступной группы и его пособника обвиняют в мошенничестве и вымогательстве. Также в вымогательстве обвиняются три других участников группы.

Двое из них признали свою вину и обязались перечислить на нужды Вооруженных сил Украины по 100 тысяч гривен.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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