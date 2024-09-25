В Офисе Президента не знают, когда Украина получит 50 миллиардов долларов из замороженных активов рф

По словам заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой, для выделения средств не хватает политической воли.

Фото: Ирина Мудрая

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявила, что пока непонятно, как Украина может получить 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов.

По ее словам, для выделения средств не хватает политической воли.

«У нас даже нет сегодня ориентированного таймлайна, хотя нам в июне лидеры «Большой семерки» обещали, что до конца года Украина уже получит часть из этих 50 миллиардов. На сегодняшний день мы не понимаем ни организационно, ни технически, ни юридически, как это будет выглядеть, через какие инструменты нам будут эти 50 миллиардов предоставлены, под какие условия», - сказала Ирина Мудрая на Международной конференции «Make Russia Pay».

Также Украина не получила средств с 1,4 млрд. за счет доходов от замороженных активов в ЕС. «Да, они будут использоваться на нужды Украины, но Украина из этих средств ничего не получила», - подчеркнула она.

Заместитель руководителя ОП подчеркнула, что Украина выставляет партнерам условия о том, что эти деньги должны быть доступны для восстановления и приобретения оружия, они не должны быть альтернативной конфискации и должны предоставляться в виде гранта, а не кредита.

«Есть обеспокоенность по поводу юридических оснований, экономические предостережения. И, в конце концов, главный фактор, имея опыт общения с ними в течение лет, я убедилась, что на сегодняшний день это самое большое предостережение, которое мешает нам получить эти 50 миллиардов - это политическая воля. Потому что если она есть, то юридические конструкции, предохранители от финансово-экономического шока могут быть отработаны. И они уже созданы. Вот чего у нас сегодня нет, это политической воли», – добавила она.

Ранее сообщалось, что тормозит договоренности между США и ЕС по кредиту Украины на $50 млрд из российских активов.

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