НАТО рассматривает масштабную транспортировку своих раненых военных в случае войны с рф

Возможные сценарии медицинской эвакуации будут отличаться от опыта в Афганистане и Ираке.

НАТО планирует координировать транспортировку большого количества раненых военных от линии фронта в случае войны с рф. Об этом заявил глава командования логистики Альянса Александр Солфранк в интервью Reuters.

По его словам, рассматривается наземный транспорт, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной.

Солфранк объяснил, что сценарии медицинской эвакуации будут отличаться от опыта в Афганистане и Ираке, поскольку конфликт с рф будет предусматривать гораздо большую зону боевых действий, большее количество раненых и временное отсутствие преимущества в воздухе вблизи линии столкновения.

Вызов будет заключаться в том, что быстро обеспечить качественную медицинскую помощь, в худшем случае, большому количеству раненых, отметил он.

«Сначала нужно добиться преимущества в воздухе. Чтобы добиться успеха по всей длине и глубине линии фронта, понадобится время. Из соображений планирования необходимо рассмотреть все варианты доставки большого количества раненых в медицинские учреждения, включая поезда, но потенциально автобусы», - рассказал Солфранк.

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