НАТО розглядає масштабне транспортування свої поранених військових у разі війни з рф

Можливі сценарії медичної евакуації відрізнятимуться від досвіду в Афганістані й Іраку.

НАТО планує координувати транспортування великої кількості поранених військових від лінії фронту у разі війни з рф. Про це заявив голова командування логістики Альянсу Александр Солфранк в інтерв'ю Reuters.

За його словами, розглядається наземний транспорт, оскільки евакуація повітрям може виявитися неможливою.

Солфранк пояснив, що сценарії медичної евакуації відрізнятимуться від досвіду в Афганістані й Іраку, оскільки конфлікт з рф передбачатиме набагато більшу зону бойових дій, більшу кількість поранених й тимчасову відсутність переваги в повітрі поблизу лінії зіткнення.

Виклик полягатиме в тому, що швидко забезпечити якісну медичну допомогу, в гіршому випадку, великій кількості поранених, зазначив він.

«Спочатку потрібно досягти переваги в повітрі. Щоб досягти успіху по всій довжині та глибині лінії фронту, знадобиться час. З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але потенційно також автобуси», - розповів Солфранк.

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