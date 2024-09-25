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Алла Олійник склала присягу та набула повноважень судді Конституційного Суду України, фото

16:17, 25 вересня 2024
На спеціальному пленарному засіданні КСУ виконувач обов’язків голови Суду Віктор Кривенко вручив Аллі Олійник мантію судді, нагрудний знак та посвідчення судді.
Алла Олійник склала присягу та набула повноважень судді Конституційного Суду України, фото
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У середу, 25 вересня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України суддя Суду Алла Олійник склала присягу та засвідчила її текст особистим підписом. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Голова засідання, виконувач обов’язків Голови Суду Віктор Кривенко вручив Аллі Олійник мантію судді, нагрудний знак та посвідчення судді.

Вітаючи Аллу Олійник із набуттям повноважень судді Суду, Віктор Кривенко побажав їй нести високий статус судді Суду з честю та відповідальністю.

З вітальним словом також виступив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що це вже другий суддя Суду, призначений за новою конституційною процедурою. Руслан Стефанчук наголосив, що цей процес вирізнявся високими вимогами до кандидатів та безпрецедентно прозорими умовами конкурсного добору за участю Дорадчої групи експертів.

Спікер Парламенту України звернув увагу на наявність ще декількох вакантних посад суддів у Суді та висловив упевненість, що їх заповнення підвищить ефективність роботи Суду, що є надзвичайно важливим в умовах воєнного стану. Від імені Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував Суду за співпрацю, наголосивши, що акти органу конституційного контролю України сприяють удосконаленню українського законодавства, приведенню його у відповідність до Конституції України.

На спеціальному пленарному засіданні був присутній Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Вітаючи Аллу Сергіївну із призначенням на посаду судді Суду, він побажав їй на високому рівні виконувати професійні обов’язки.

Станіслав Кравченко відзначив багаторічний досвід Алли Сергіївни на посаді судді в судах різних інстанцій, наголосивши на її високому рівні кваліфікації та професіоналізму. Він висловив упевненість, що Алла Олійник, маючи значний досвід і глибокі знання, посилить роботу Суду.

Також Голова Верховного Суду подякував Раді суддів України та українським суддям за результативну роботу у питанні призначення судді Суду. Акцентував на тому, що попри кадрові проблеми, з якими стикається судова система, судді продовжують ефективно здійснювати правосуддя, а також вирішують інші складні та відповідальні питання.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч у своїй вітальній промові зазначив, що сьогоднішній захід має ключове значення для конституційного судочинства. Попри жорстоку війну в Україні державні інституції працюють безперервно, забезпечують стабільність, наша правова система демонструє стійкість, Україна продовжує невпинно рухатися шляхом демократії, забезпечуючи верховенство права навіть у найскладніші часи.

«Конституційний Суд України виконує важливу місію, він є основним гарантом захисту нашої Конституції й, відповідно, наших прав і свобод. У час, коли державність перебуває під загрозою, Конституційний Суд України є тим стовпом, який захищає фундаментальні принципи демократії правової держави. Його рішення мають вирішальний вплив на збереження стабільності й правопорядку в Україні», - наголосив Богдан Боніч.

Він привітав Аллу Олійник зі складенням присяги судді Суду, зазначивши, що це новий етап у її професійній діяльності. «Ви стаєте частиною інституції, яка несе відповідальність за збереження нашої державності через захист Основного Закону України».

Під час спеціального пленарного засідання Суду також були присутні Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін, представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський, посадові особи органів державної влади, громадяни України та представники медіа.

 

 

Нагадаємо, що 18 вересня делегати XX з’їзду суддів України обрали Аллу Олійник на посаду судді Конституційного Суду України. Її кандидатуру підтримав 191 делегат З’їзду суддів.

24 вересня Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Аллу Олійник.

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